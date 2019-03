Así fue el momento del millonario choque en la CDMX

Hace unos días se volvió viral la noticia del millonario accidente de un Koenigsegg, valuado en 30 millones de pesos.

En las imágenes recién difundidas se observa cuando el deportivo parece perder el control y termina impactado en un poste.

Hasta el momento se desconoce quién es el dueño del millonario auto y quién lo manejaba cuando ocurrió el choque. Aunque se rumoraba que el empresario Carlos Peralta podía ser el propietario, ante tales declaraciones, él mismo salió a desmentir la información.

El accidente generó diversas reacciones en las redes sociales al tratarse de un “auto único” en el mundo. ¿Tú qué opinas?

"Así nuestro amor" una camiseta que diga y tenga este "estampado" #Koenigsegg 🤣 Un bólido menos y parece que siguen sin aprender que Avenida Reforma no es pista de carreras. pic.twitter.com/BEUjgZfsWj

— Néstor, The Creator (@NestFuentes) March 17, 2019

Aquí aplica el "si no la controla no la fume", adiós a este Koenigsegg CCXR Special One. ☠️🚗#Koenigsegg #ExoticCar #LuxuryLife #CarAccident pic.twitter.com/6hjHi0BGl9

— InterAuto (@interautomotriz) March 17, 2019