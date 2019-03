Conoce el pronóstico del tiempo para este 21 de marzo

Para hoy, los frentes No. 44 y No. 47 ubicados en el Mar Caribe y en el sureste de los Estados Unidos, respectivamente, dejarán de afectar al territorio nacional. Sin embargo, el ingreso de una masa de aire frío en el Golfo de México acompañada de alto contenido de humedad a lo largo del litoral, producirá densos bancos de niebla y neblina, así como lluvias sobre la vertiente oriental del país y viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otra parte, el frente frío No. 46 se extenderá desde Chihuahua hasta Baja California Sur, originando lluvias y fuertes rachas de viento en el norte y noroeste de la República Mexicana.

Pronóstico de precipitación para hoy 21 de marzo de 2019: Intervalos de chubascos con tormentas puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias con intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5.0): Baja California, Aguascalientes y Quintana Roo. Posibilidad de caída de nieve ligera o aguanieve: Sierras de Baja California y Chihuahua.

Bancos de niebla densa: Sierras de Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 21 de marzo de 2019: Temperaturas menores a -5°C: Sierras de Baja California, Durango y Chihuahua. Temperaturas de -5 a 0°C: Sierras de Sonora, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. Temperaturas de 0 a 5°C: Sierras de Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 21 de marzo de 2019: Temperaturas superiores a 40°C: Zonas de Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Temperaturas de 35 a 40°C: Zonas de Sinaloa, Colima, Morelos y Oaxaca.