“He luchado contra estereotipos y buscado la apertura”: Paty Cantú

Tras cumplir 10 años en los escenarios, Paty Cantú confesó que actualmente está en uno de los mejores momentos de su vida. En entrevista con Publimetro, la cantautora tapatía mencionó que, en retrospectiva, aunque su carrera no ha sido fácil, sí ha habido mucho aprendizaje.

¿Cómo ha sido la evolución de tu carrera?

—En 10 años he tenido muchos aprendizajes; he aprendido sobre quién soy y quién quiero ser como músico, como letrista, como compositora, como ser humano. Me he equivocado, he luchado contra los estereotipos, me he sentido vencida, me he vuelto a levantar. Nunca he demostrado cuando me he sentido vencida porque sé que mi tendencia como mujer es pensar que siempre me quiero volver a levantar y siempre lo hago.

Cientos de mujeres están alzando la voz contra el acoso por medio del movimiento #MeToo…

—Estoy totalmente a favor de los movimientos que sean en pro de nuestros derechos humanos, ya sea en favor de las mujeres o de cualquier persona. Obviamente la mujer está en un momento muy especial en todos los ámbitos, hemos conquistado muchas batallas pero debemos de conquistar muchas más y para eso se necesita alzar la voz. Las redes sociales son un medio más por el cual se puede hacer, pero es muy importante que las acusaciones se lleven a cabo como se deben llevar y se compruebe lo que se tenga que comprobar.

Paty Cantú quiere volver a cantar con Marco Antonio Solís.

La cantante tapatía fue una de las invitadas de honor durante el concierto que realizó Marco Antonio Solís en el Foro Sol el pasado 22 de marzo. Pero, en su entrevista con Publimetro, Paty Cantú le hizo una invitación al cantautor para que realicen un dueto en su próxima presentación el 12 de abril en el Auditorio Nacional. Además reveló que también cantará con María José, junto a quien estrenará la canción Él era perfecto.

¿A lo largo de tu carrera viviste alguna experiencia de acoso?

—Me parece que todas las mujeres hemos vivido alguna situación incómoda en distintos sentidos, o algún prejuicio, alguna discriminación que tiene que ver con abuso psicológico o abuso de poder, yo creo que todas desgraciadamente tenemos alguna experiencia así. En lo personal siempre he alzado la voz y he tenido la fortuna de que lo he podido hacer en el momento adecuado y ni profesionalmente ni personalmente me he quedado callada.

¿Crees que en la industria musical hay más espacios para la mujer?

—Pienso que hay avances y claramente hay más exponentes femeninas, pero si somos honestos y analizamos los números de la música latina, no hay la misma cantidad de mujeres que de hombres, ni como cantantes, ni compositoras, ni productoras, ni como ingenieras, músicos y no es porque no haya talento sino porque de verdad no hay oportunidades.

¿A qué mujeres admiras?

— En mi familia hay muchas mujeres que admiro, pero más que nadie y más importante que ninguna es a mí mamá, Mercedes, y a mis hermanas porque son mujeres valientes, exitosas que han luchado contra los estereotipos. Una de mis hermanas está en Estados Unidos siendo reconocida en su industria, mi otra hermana está en Alemania y además de ser empresaria es una madre espectacular y que ha visto cosas muy difíciles en su vida.

