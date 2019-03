¡El anillo no! Papa Francisco impide que le besen la mano

Se ha vuelto viral un video que muestra la reunión entre el máximo representante de la iglesia católica con un grupo de creyentes. En la filmación se ve a los feligreses tratando de besar el llamado 'anillo del pescador'. En ese momento, el papa Francisco lo evita de manera reiterada.

En el video de algo más de un minuto se ve al papa asistiendo a un acto protocolario. En ese momento varias personas se acercan a saludarlo pero el pontífice se rehúsa a que besen la mano que porta la joya.

Recordemos que el beso a este accesorio es una tradición en los encuentros con el representante católico.

El episodio ocurrió el pasado lunes cuando Jorge Bergoglio asistió al Santuario de Loreto, en Italia. En redes sociales las opiniones fueron variadas. Unas catalogaron al hecho como falta de humildad del argentino, y otras decían que es consecuencia del cansancio.

El especialista en temas del Vaticano publicó en Twitter: "No es la primera vez que se observa la reticencia del Santo Padre a que le besen el anillo, pero en esta ocasión el esfuerzo del pontífice por evitarlo es sumamente llamativo".

In Loreto today, @Pontifex doesn’t want the faithful lining up to greet him to kiss his ring, and takes his hand away. This is something he has done quite regularly during his pontificate though not quite so insistently as today. https://t.co/uwrrwpsAfp

— Edward Pentin (@EdwardPentin) March 25, 2019