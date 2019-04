Un cuarto de siglo de la muerte de Kurt Cobain

Se cumplen 25 años del suicidio de Kurt Cobain, vocalista de Nirvana, en plena cúspide de la fama y tras haber sufrido enfermedades crónicas como la depresión y adicciones a sustancias como la heroína.

Fue líder de la más exitosa banda de grunge de principios de los 90: Nirvana.

'Smells like teen spirit' y 'The man who sold the world' son algunos de sus éxitos.

Su muerte a los 27 años, igual que otros como Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison; los numerosos libros y documentales sobre su vida, obra y muerte; así como las múltiples teorías conspiratorias sobre su suicidio, han alimentado su mito.

