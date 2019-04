¡OMG! El 'mensaje oculto' en nuevo adelanto de Avengers Endgame

El nuevo adelanto de Avengers Endgame trajo consigo varias teorías y hasta tendría un mensaje oculto. Aunque algunos internautas no se han dado cuenta, hay otros que tienen buen olfato y no dejaron pasar por alto este detalle del adelanto.

La película, que llegará a las salas de cine el 26 de abril, es el capítulo final de la fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel. ¿Pero qué es lo que pasa con el nuevo teaser?

Los internautas aseguran que al subir el volumen en el segundo 48 del video, se puede escuchar una voz que susurra: "Tengo telepatía".

En el tráiler los superhéroes discuten sobre cómo derrotar a Thanos. Mientras que la Capitana Marvel dice que esta vez tendrán éxito, porque ella forma parte del equipo. Luego se oye el supuesto susurro cuando Carol mira a Thor.

Ante esto, los fanáticos aseguran que esto se trata de otro personaje que podría estar presente en el mismo. Sin embargo, otros presumen que en Endgame aparecerá un telépata de 'Los Hombres X': Jean Grey.

