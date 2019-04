Comando armado asalta hospital privado en León

Durante la madrugada de este martes 22, un comando armado conformado por 8 sujetos irrumpió y asaltó el hospital privado CMQ en León, Guanajuato.

Mediante sus redes sociales, la institución médica, informó que los 8 hombres amagaron a los empleados y rompieron la puerta del área de caja para llevarse el dinero del establecimiento.

El incidente ocurrió a la 1:25 AM y los delincuentes estuvieron aproximadamente 11 minutos buscando más efectivo. El hospital recalcó que durante el robo, no había pacientes dentro, por lo que no hubo otro afectado.

La institución medica comentó que ya se realizó la denuncia ante el MP y esperan poder detener a los culpables.

