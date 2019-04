Dios del Maíz le revela a Jesusa Rodríguez que la humanidad se va a acabar

La senadora por parte de Morena, Jesusa Rodríguez, volvió a generar polémica cuando subió un video a Twitter en donde “el Dios” del maíz, le dice que la humanidad se va a acabar; el material fue subido el pasado 24 de abril.

La funcionaria, subió el material a sus redes sociales con el motivo de invitar a los medios de comunicación a una conferencia donde hablaría del apoyo a la producción del maíz nativo y mostrar su postura en contra de los transgénicos.

En las imágenes, se muestra como Jesusa le pregunta a la estatua “Si se acaba el maíz ¿se mueren todos los mexicanos?” a lo que la “deidad” le responde al oído "Si se muere el maíz, no sólo se mueren los mexicanos, sino toda la humanidad”, según una traducción que hizo la senadora.

Las reacciones de los tuiteros no se hicieron esperar y se burlaron de la senadora.

