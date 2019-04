Así se vivió la Semana de la Moto en Mazatlán

Con el rugir de motores y una lluvia de fuegos artificiales, 15 mil motociclistas pusieron fin este sábado a la 24 Legendaria Semana de la Moto animados por un concierto del grupo mexicano la Maldita Vecindad, en Mazatlán.

La Maldita Vecindad ofreció su lírica y su ritmo en la Plaza de la Moto, el escenario donde se ha centrado la acción de este encuentro que se puso en marcha el pasado 24 de abril en este puerto del estado de Sinaloa, noroeste de México.

El jueves subió al escenario el grupo de Jonhy Nash y Los Gangsters, el viernes la fiesta la pusieron los estelares de lo Mejor del Rock en Español, proyecto conformado por exintegrantes de grupos como los Caifanes, Mana, La Ley, Elefante y de Kenny y los Eléctricos.

La Plaza de la Moto ha sido como una máquina del tiempo con el recorrido musical por los ochentas y noventas del siglo pasado que prendieron a motociclistas y aficionados.

La Legendaria Semana de la Moto ofreció un exhibición de estilo libre con acrobacias de los moteros además de una exhibición de motos 'tuneadas' o arregladas, un bikini contest y un concurso de pool dance.

Desde la más sencilla, la deportiva y hasta la de la vieja escuela tipo Chopper, sin faltar las modificadas, las motocicletas se pasean por las calles de Mazatlán, donde se han adaptado escenarios para presentar conciertos nocturnos.

Durante la Semana han sido frecuentes los recorridos y desfiles de los moteros para conocer las tradiciones, gastronomía y arquitectura del sur de Sinaloa, un estado de ofrece una gran variedad gastronómica de productos de tierra y mar.

En El Rosario, municipio a 64 kilómetros al sur de Mazatlán, fueron recibidos con música de banda y platillos típicos de la región Motociclistas de Monclova, en el estado mexicano de Coahuila, comentaron que año con año montan sus caballos de acero en una caravana de tres días para llegar a Mazatlán.

"Por lo regular venimos entre 8 a 10 personas todos los años y hemos venido alrededor de siete u ocho años más o menos", comentó uno de los amantes de las motocicletas Explicó que desde Monclova a Mazatlán se hacen una 12 horas de camino con paradas para cargar combustible, un trayecto que preferen hacer en varias jornadas. "Nosotros no traemos prisa y hacemos alrededor de unos tres días", comentó.

Otro participante se declaró contento por asistir a su primera Semana de la Moto en Mazatlán y reconoció la organización y el ambiente que se vive en estos eventos.

"Excelente, es la primera vez que vengo y los visito, me parece muy buena organización y me he divertido mucho por aquí", expresó el motociclista.

