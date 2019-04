PolíticaConfidencial otro tropiezo de Margarita Zavala

Margarita Zavala tropezó en Guanajuato para la formación de su partido. El fin de semana buscaba reunir a 300 personas en un distrito en León, como parte del proceso que le exige el INE, pero no llegó ni a la mitad, nos reportan. Por ahí se vio al ex secretario de Salud en el gobierno de Felipe Calderón, José Ángel Córdova Villalobos, pero no atrajo a mucha gente. Ni modo, no pases por León que ahí me hiere el recuerdo.

Andrés Manuel López Obrador ve caminar la reforma educativa. Y aunque aparentemente la CNTE pega de gritos… no pasa de la estridencia de un boletín o una declaración. No bloquearon el Senado ante la aprobación en comisiones. ¿A qué santo le rezaron que les hizo el milagro que materializa el adiós “a la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto”? Y es muy milagroso, porque les permitió avanzar en la reforma laboral y la reforma a la ley de las Afores…

Enrique Graue entró en un túnel complicado. El crimen de una estudiante en el CCH Oriente pone de relieve la situación de inseguridad que azota a la Ciudad de México. Este lunes se advertía en este espacio de las voces de alerta sobre una crisis que se avecina en el territorio gobernado por Claudia Sheinbaum. La UNAM y su comunidad requieren apoyo, pero la ciudad requiere atención.