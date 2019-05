PolíticaConfidencial Alejandro Gertz Manero ¿al 100?

• Claudia Ruiz Massieu escuchó la catarsis. El priismo reunido en el Consejo Político Nacional del PRI definió cómo elegir a su sucesor. El método será de consulta directa a la militancia, a pesar de que ante el INE su padrón no está lo suficientemente aceitado, por decirlo de forma elegante. Pero muchos priistas dijeron que no pueden caer en sus propias mentiras. Los consejeros estaban enojados, pero la idea es mantener la consulta directa.

• Andrés Manuel López Obrador pidió a farmacéuticas no jugar a las vencidas. Pero quizá no lo dijo muy fuerte. Este martes existe un amago del Grupo Universidad, de la Autónoma del Estado de Hidalgo, que lidera Gerardo Sosa, porque les congelaron las cuentas por la presunción de irregularidades. Así que el otrora compañero de batallas de Morena, pese al rechazo de morenistas de base, parece que sí quiere jugar a las vencidas con el presidente de México.

• Alejandro Gertz está al 100. Eso nos dicen desde hace varias semanas, pues su ausencia de los reflectores empezó a despertar sospechas sobre su estado de salud. Este lunes reapareció en conferencia de prensa y dijo: “¿Y por qué me pregunta por mi estado de salud, me ve usted muy enfermito? Mire, lo que no se ve no se juzga”. Pues qué bueno porque tiene papas calientes en Odebrecht, Ayotzinapa, huachicoleo, corrupción en el sector salud… y la lista sigue.