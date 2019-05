Dulce familia quiere dejar un buen sabor de boca

Dulce familia, es una cinta mexicana dirigida por el chileno Nicolás López y es protagonizada por Florinda Meza, Fernanda Castillo, Vadhir Derbez y Regina Blandón, entre otros.

La comedia familiar refleja una parte de las relaciones humanas, en su obsesión de ser perfectos y de cómo enfrentan el bullying dentro de la sociedad.

La película mexicana es ligera en su historia pero pretende dejar un mensaje al público con una dosis ácida, amarga pero muy dulce.

Fernanda Castillo y Vadhir Derbez tuvieron una transformación física, al subir 12 y 16 kilos, respectivamente para los personajes de Tami y Beto.

“Todos los personajes son humanos, tienen inseguridades y quieren ser aceptados y amados. Es una familia disfuncional, donde se aman pero que no saben convivir. Todas las mujeres pelean, no sólo por el afecto de las otras mujeres de la familia, sino de cómo deben de ser para que las otras las acepten. Hay un bullying proactivo, que es el que hace la nazi de Bárbara (Regina Blandón) que está fatal. Es una comedia muy ácida que está recalcando esos ataques de la sociedad hacia nosotros para ser de determinada manera, para ser hermosos… es un bullying disfrazado. La película dice qué tanto tienes que determinar quién eres, cuánto vales y cómo te quieres ver”, compartió Fernanda.



La actriz añadió: “Nadie va a salir del cine diciendo: 'ya entendí el mensaje de vida', porque eso es un trabajo personal. Si el tema no fuera así de fuerte se quedaría en ligth, pero estos temas son fuertes en la sociedad. Hay chavos que se mueren por anorexia, hay un montón de gente sufriendo. Yo subí a mis redes mi transformación para hacer este personaje, tenía mensajes de hombres y mujeres que decían: 'tampoco me quiero cuando me veo en el espejo', porque todos sufrimos por eso y se debe a la presión que tenemos de afuera. Tocar estos temas a través de la comedia, es la manera para intentar que nos llegue y pegue”.

Vadhir Derbez hace el papel de Beto, que pudiera ser el más normal de todos, y quien asume los cambios emocionales y físicos de su novia Tami.

“Algo brillante del guión, es que cada personaje tiene su aportación y mensaje. Todos conviven bien con todos en la película, al final te teja pensando en cómo hacer un cambio más allá de lo físico”.





Dulce familia es el primero proyecto que la actriz Florinda Meza realiza en más de 30 años y el primero sin la compañía de Roberto Gómez Bolaños Chespirito.

“La película es como una cebolla tiene muchas capas, la ves, te diviertes, sales de la sala y empiezas a comentar. Cuando leí el libreto, me enamoré de todos los personajes. La comedia es el mejor vehículo, porque es la manera de hablar de un tema difícil de manera divertida. Nadie se sentirá agredido, se van identificar y se van a quedar con la reflexión de que en la vida estamos buscando ser perfectos y bellos, pero es mejor ser encantadores”, dijo la actriz mexicana.

Florinda Meza (Verónica Trujillos)

Florinda Meza interpreta a la diva "Jefa del mal", y durante la cinta su personaje lleva del odio al amor.

“Déjame decirte que me he negado a ver la película completa, quiero verla estando con todos, yo solita no. Quiero ver la reacción con todos, no quiero verla en mi laptop. Me sentí feliz de filmarla en Santiago (Chile) porque tiene muchos recuerdos para mi. Nosotros (El Chavo del 8) hicimos giras masivas por allá. No sólo estuve en medio de jóvenes talentosos y descubrí a las nuevas generaciones, sino hubo muchos recuerdos. Encontré a una mujer en medio de todo, tratando de ser madre y actriz, es un personaje lindo y una perra, porque el medio, la vida y estar sola en un mundo de hombres con tres hijas la hizo una perra o no supo hacerla de otra manera. Tenemos que aprender a mostrar nuestros afectos, si queremos ser amados”.

Mi bonita vecindad amada, me llena de emoción pensar que muy pronto podrán disfrutar de este trabajo, hecho con cariño para ustedes. #dulcefamiliamx #elregresodeflorinda #rompeladieta pic.twitter.com/kQjs8F80hM — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) April 25, 2019

Fernanda Castillo (Tami)

La actriz mexicana reveló que este personaje la lleno de retos y miedos.

“Lloré, me emocioné mucho mirarme y decir: '¿cómo te transformaste?'. Me emocionó mucho ver a este ser ingenuo y completamente diferente a mi, completamente sabio y divertido que rompió muchos miedos que yo tenía, de cómo me podía ver. Me pareció un logro humano, como persona disfrute mucho y mira que soy muy ruda con mi trabajo. Fue un proceso muy difícil, cuando me ofrecieron el papel, mi actriz dijo: '¡yo!', pero no le preguntó a Fernanda y ya en el proceso fue muy complejo, porque empiezas a transformar el cuerpo, te empiezan a entrar miedos, si podría regresar a mi peso, si me estaba haciendo daño o si fue una decisión irresponsable.Cuando terminó el rodaje yo no tenía 12 kilos encima, y debía seguir con la carrera. Muchos me señalaban que si estaba embarazada, y como actriz tenía que estar respondiendo. Ha sido un año bajando de peso y aprendí que a la única que le debo respeto es a mi, el personaje me enseñó algo que jamás hubiera aprendido”.

Vadhir Derbez (Beto)

El actor mexicano tuvo que raparse y subir de peso.

“Fue un reto, porque tuve que engordar y empecé a comer y a comer; así de la nada ves como entras en la nueva piel, empiezas a sufrir porque ya no te ves bien y te juzgas, reprochas, te rapan y cambias totalmente a Beto. Fue fuerte procesarlo, el poderme verme y divertirme a sentir como como él, quien deja un mensaje bonito en la película. Creo es de los únicos que no tienen un bullying como tal, si acaso se le pega la dieta de Tami, es el único que se quiere como es y la ama como es.

Estreno

10 de mayo se estrenará en la República Mexicana

¿De qué trata?

Dulce Familia es una azucarada comedia sobre cinco mujeres de distintas generaciones y sus respectivos miedos, desórdenes alimenticios, dietas y adicción al azúcar. Tami (Fernanda Castillo) se someterá a todos las torturas inimaginables para bajar 10 kilos en dos meses y poder entrar en el vestido de boda que uso su madre. En esta misión imposible la acompañarán sus agridulces hermanas (Regina Blandón y Paz Bascuñán) y su amarga madre (Florinda Meza) quienes conforman esta familia…que nada tiene de Dulce.

