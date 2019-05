Ya está aquí la guía de lanzamientos de mayo con muchos de los estrenos más esperados

El mes de mayo trae videojuegos para todas las consolas, desde la híbrida Nintendo Switch hasta las PC's con los procesadores más poderosos.

Rage 2 la secuela del exitoso videojuego para la generación anterior, llega con una interesante propuesta para el PS4, XBOX One y PC.

El colorido juego de desplazamiento lateral, Bubsy: Paws of Fire llega para el PS4 y PC con la intención de hacerte pasar un gran momento.

La consola híbrida de nintendo, no podía quedarse atrás y presenta su tierno lanzamiento Little Friends: Dogs & Cats donde no podrás parar de acariciar a tus tiernas mascotas virtuales y claro, llevarlas a donde quieras.

