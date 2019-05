Esto es lo que se conoce de la precuela de Game of Thrones

Muchos fans se quedaron con ganas de más tras el final de "Game of Thrones", pero no desesperen, pues no es el fin de esta exitosa franquicia.

Hace un par de meses el escritor George R.R. Martin reveló que se encontraba trabajando en diversos proyectos, siendo uno de ellos una precuela de la reconocida serie. Tras esta declaración los fans de las batallas entre los siete reinos estaban a la espera de más información sobre esta nueva historia. La confirmación de esta precuela y su elenco se dio por parte de los mismos productores de HBO. Algunos de los actores que participarán en esta nueva aventura serán Naomi Watts, Georgie Henley, Jamie Campbell Bower, entre otros.

El diário británico "The Sun" dio a conocer que las grabaciones ya comenzaron en Belfast y uno de los nombres tentativos es "Blood Moon". De acuerdo a la información proporcionada por HBO, la historia se llevaría a cabo 5 mil años antes del final de "Canción de Hielo y Fuego", justo en el momento en que se crearon los caminantes blancos y el pacto que trajo paz a poniente.

Hasta el momento la fecha de estreno es desconocida, pero se espera que sea estrenada a mediados de 2020. Sin duda es una gran noticia para los fans de "Game of Thrones".

