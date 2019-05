Exclusiva, Las dos caras de David Guetta

Uno de los exponentes más icónicos de la electrónica y el EDM, en parte responsable de masificar este género en todo América, nuevamente dejó huella en miles de regios tras su participación en el Wish Outdoor 2019.

Por supuesto hablamos de David Guetta, quien regresó a Monterrey como invitado VIP del evento anual de música electrónica para presentar su séptimo álbum, adecuadamente titulado “7”.

El DJ y productor francés dio cátedra de cómo hacer bailar a todo mundo con excelentes mezclas y mashups durante los poco más de 70 minutos que duró su participación.

David Guetta en el Wish Outdoor 2019

Así, éxitos como “Love is Gone”, “Titanium”, “Turn Me On”, “Memories” y “Play Hard” se combinaban elegantemente con samples de canciones como “Sweet Dreams” de Eurythmics, “Lose Yourself” de Eminem, “Sandstorm” de Darude, “Firestarter” de Prodigy y hasta “Living on a Prayer” de Bon Jovi.

“Una de mis cosas favoritas es tocar una canción por primera vez. Y aquí está”, dijo Guetta tras hacer sonar su última producción “Stay”. “¡Había olvidado cómo se prende la gente en Monterrey!”, añadió el francés, logrando una ensordecedora ovación entre la audiencia.

Entre el pop urbano y el underground

Previo a su tocada en el Wish tuvimos oportunidad de platicar en exclusiva con David Guetta, quien nos detalló la importancia de su nueva faceta como Jack Back, con la que vuelve a sus raíces house.

“Estoy en una etapa de mi vida en donde quiero ser libre”, explicó Guetta. “Me gusta hacer música pop y canciones exitosas en la radio, pero empecé en la escena underground y a veces extraño eso, así que decidí crear a Jack Back para poder hacerlo sin la presión de estar haciendo hits”.

Muestra de esta nueva influencia es su más reciente sencillo “Stay (Don’t Go Away)”, donde trabajó con la novel pero talentosa cantante británica Raye.

“Es curioso, porque mi nuevo sencillo, llamado ‘Stay’, es música house pero está entre Jack Back y David Guetta, así que aún es house pero en una canción pop”.

En la misma línea está el track “Drive” incluido en “7”, creado en colaboración con el sudafricano Black Coffee, uno de los actuales favoritos del deep house.

México tiene un lugar especial para David Guetta. No por nada los cibernautas mexicanos son los que más reproducen su música en Spotify.

“Están increíblemente conectados con mi música, ¡siempre! Es como un intercambio de energía: recibo energía y doy energía”, dijo Guetta sobre su conexión con sus fans mexicanos.

Sobre la creciente popularidad de la música urbana latina, Guetta ya comprobó que es una fórmula ganadora tras incluir dos tracks en “7” con el colombiano J Balvin.

De hecho nos adelantó que ya está trabajando con otro famoso artista latino del género urbano… pero no quiso revelarnos de quién se trata.

“No puedo hablar de ello. Pero sí, sí hay uno que es súper exitoso”.





