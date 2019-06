¡Esta es la guía de estrenos de la semana! 3 - 9 junio

No te puedes perder en las salas de cine la continuación de la historia de Dark Phoenix en la saga de X-Men este 7 de junio.

Por otra parte, el 5 de junio en Netflix, llega a nosotros la quinta temporada de Black Mirror para llenarnos de reflexión y crítica a las peores realidades de nuestra sociedad. De igual manera, el 7 de junio se estrena la tercera temporada de 3%

En el apartado de Videojuegos tenemos el estreno de Warhammer: Chaosbane el 4 de junio para ps4 xbox one y pc. También llegará Persona Q2: New Cinema Laberinth para Nintendo 3ds. Para Nintendo Switch tendremos Slay The Spire el 5 de junio.

Estamos cerca del E3 por lo que no te puedes perder nuestros reviews, comentarios y reseñas sobre los diferentes títulos que se presentarán.

