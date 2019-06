Edy Smol manda fuerte mensaje contra delincuentes

Edy Smol empresario mexicano y conductor de televisión, difundió un video a través de sus redes sociales, donde manda un fuerte mensaje en contra de la delincuencia que vive la Ciudad de México.

Tras los recientes casos de Norberto Ronquillo y Lonardo Avendaño en la alcaldía Tlalpan o Ana Karen García en calles de Polanco, que pusieron en evidencia el aumento de la inseguridad que atraviesa la ciudad, el experto en moda y estilo mandó un fuerte mensaje a personas dedicadas a delinquir.

A ti asesino , secuestrador , asaltante , hurtador de ilusiones y de vida … siiiiii…este VIDEO es para ti😪 pic.twitter.com/4PjBr9jJ3m — 🔎EDYSMOL🔎💌🛎 (@EdySmol) 13 de junio de 2019

“A ti asaltante, ratero, secuestrador, asesino; A ti te hablo ¿Te has dado cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te has dado cuenta del daño que le has hecho a la sociedad?”. Se puede escuchar en el mensaje a sus seguidores en redes sociales, visiblemente molesto por la situación que atraviesan día a día los ciudadanos del país.

“Estás a tiempo de parar, estás a tiempo de que hoy mismo pares este modo de vida….Tú no tienes el derecho de quitarle la vida a nadie el único que puede hacer eso es dios, así como la da la puede quitar", finalizó el conductor en su mensaje esperando generar conciencia y reflexión en aquellos que se dedican al crimen, el video se volvió viral rápidamente en redes y generó una ola de comentarios de usuarios que comparten la postura de Edy.