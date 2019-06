Descubren un nuevo sistema solar con dos planetas habitables

Un grupo de astrónomos de varios países pertenecientes al proyecto CARMENES en Almería, España, anunciaron el descubrimiento de dos planetas potencialmente habitables ya que cuentan con características similares a la Tierra.

Este sistema solar recientemente descubierto se encuentra a 12.5 millones años luz, los dos planetas giran alrededor de la estrella de Teegarden, una antigua enana roja mucho más pequeña y tenue que el Sol ubicada en la constelación de Aries.

Teegarden es el vigésimo cuarto sistema estelar más cercano a nuestro Sistema Solar y el cuarto más cercano con planetas potencialmente habitables, después de Proxima Centauri, Tau Ceti y la Estrella de Luyten. También es el más cercano con múltiples planetas pequeños en la zona habitable, con insolaciones similares a las de nuestra Tierra y Marte.

Los planetas descubiertos tienen masas similares a nuestro planeta, 1.25 y 1.33 veces mayor que el de la Tierra, los dos orbitan muy cerca de su estrella, por lo que completan una vuelta completa, lo que sería un año terrestre, en 5 y 11 días.

El planeta más interior, Teegarden b. tiene un 60% de probabilidad de tener un ambiente de superficie templado, es decir, temperaturas entre 0 ° y 50 ° C. La temperatura de la superficie debe estar más cerca de 28 ° C y tener agua líquida, suponiendo que tenga una atmósfera terrestre similar, pero podría ser mayor o menor según su composición.

Teegarden b es el planeta con el Índice de Similitud de la Tierra más alto descubierto hasta ahora, lo que significa que tiene la masa más cercana e insolación a los valores terrestres.

Sin embargo, la forma en que esto se traduce en habitabilidad depende de muchos otros factores, especialmente porque este planeta orbita una estrella enana roja.

Se sabe que las estrellas enanas rojas emiten fuertes llamaradas de radiaciónque podrían erosionar las atmósferas de los planetas durante su vida.

El planeta más alejado, Teegarden c solo tiene un 3% de probabilidad de tener un ambiente de superficie templada. La temperatura de la superficie debe estar cerca de -47 ° C asumiendo una atmósfera terrestre, similar a las temperaturas de Marte.

Ambos planetas se agregaron al Catálogo de Exoplanetas Habitables junto con K2-296 b, uno de los 18 planetas recientemente descubiertos por la misión K2. Teegarden b y c son parte de los 19 planetas más conocidos que pueden soportar ambientes habitables. El catálogo enumera hasta 52 planetas potencialmente habitables de casi 4 mil planetas conocidos.

