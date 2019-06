Terremoto 6.8 sacude a Japón; activan alerta de tsunami

El Gobierno de Japón pidió a los residentes en varias áreas de la zona costera del noroeste de Japón que abandonen sus viviendas y busquen refugio por el terremoto de 6.8 grados que se produjo este martes.

El llamamiento fue hecho por el ministro portavoz del Gobierno nipón, Yoshihide Suga, en una primera rueda de prensa para dar a conocer de los efectos del sismo que se sintió con fuerza en la mitad norte de Japón y que generó un alerta de tsunami.

Suga dijo que se está revisando la información sobre posibles víctimas e informó de que las centrales nucleares de la región afectada, en las prefecturas de Niigata y Yamagata, no han dado cuenta de hechos anormales en su funcionamiento.

El ministro pidió a los habitantes de la zona que estén pendientes de los medios de comunicación por la información que pueda darse a conocer sobre los efectos del movimiento telúrico.

El terremoto se produjo a las 22.22 hora local (13.22 GMT) con epicentro en el mar, frente a la frontera entre las prefecturas de Niigata y Yamagata y a una profundidad de 10 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

City of Murakami (pop. 60,000) in Niigata Pref. may be among hardest hit. Phone lines to city government, police and fire departments are knocked out, according to @nhk_news. #Japan #quake pic.twitter.com/HjncA5JYl3

— Steve Herman (@W7VOA) June 18, 2019