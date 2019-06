Ser o hacer drag no determina tu preferencia sexual: Mikonika Q

Adrián y Michel son dos jóvenes mexicanos que utilizan el drag como una forma de expresión. Publimetro pudo ser testigo del proceso que realizan para convertirse en Pincelatra y Mikonika Q, personajes con los que han participado en shows de teatro, concursos y como guías en museos gracias al proyecto “Dragas en la calle” del que Mikonika Q es fundadora y con el que buscan acercar este movimiento a más sectores de la sociedad.

La construcción del personaje es una fase importante de este proceso, al igual que la elección de un nombre.

Mikonika Q

"Mi personaje partió de ser una extensión mía, de decir este soy y quiero decir cosas con él que tal vez no me permito, con inseguridades, con miedos… Mikonika, a mi me gustaría ser un icono de lo que hago, no solo en el drag, sino dentro de la cuestión cultural que es lo que a mi me llama. Y le agregué un “Q” que en realidad sería en francés y significa culo, y decir no te hace nada diferente, pues todos tenemos esa parte del cuerpo".

Pincelatra

"Mi nombre lo escogí, por un pincel y por Cleopatra, lo combiné, un pincel con Cleopatra, salió Pincelatra…Se escucha muy trillado pero hacer esto es como una extensión de mí, otra forma de expresión”"

Mikonika Q explica que no solamente con ponerse una peluca o tacones se es una drag queen, sino conlleva más cosas, incluso tener formación artística o tener relación con alguna disciplina es necesaria pues el drag necesita de la creación de un personaje que te representará ya sea en la calle o arriba de un escenario.

"La drag empieza a ser una critica ¿Por qué sólo los hombres pueden usar pantalón y las mujeres no? o ¿Por qué las mujeres son las únicas que usan el pelo largo y los hombres no? son esas cuestiones de estar poniendo en jaque. Y depende de la drag queen, la visión que va a tener”.

El apoyo familiar es importante a la hora de tomar la decisión de iniciar en el drag, Pincelatra nos contó al respecto de la relación que lleva con su madre, quien ha sido testigo principal de su transformación.

“Mi mamá lo ha visto todo, desde que salimos a dar nuestros “chous” como dice ella, o van al circo o al carnaval, como dice. Pero nunca ha habido algún tipo de represión de ella hacia mí”.















Publicidad















Existen ideas equivocadas sobre las drag queen, una de ellas es relacionarlas solamente con shows nocturnos o considerarlas un entretenimiento y no se ve mas allá, el movimiento ha funcionado para ejercer mecanismos para incidir en la sociedad y poner a reflexionar a la gente.

Mikonika Q

"Ahora ya las drag queen, ya están haciendo como cuestiones más activistas, por ejemplo, ir a contar cuentos a los niños a las escuelas, es algo muy grande y que se ha logrado, eso está muy padre”.

"El drag no es exclusivo de la comunidad LGBT+, es practicado por heterosexuales, transgénero, hombres y mujeres cisgénero, termino que nos explican para aclarar el tema. "Una mujer cisgénero, es aquella que hace drag y se identifica dentro de la sociedad como una mujer “normal”, los hombres cisgénero son hombres heterosexuales que también hacen drag e incluso tienen familia, yo conozco casos de chicos que hacen drag y que no necesariamente son pertenecientes a la comunidad LGBT+, hay personas trans que también están haciendo drag, hay chicas que hacen drag king que es la contraparte del drag queen”.

Mikonika Q y Pincelatra junto a un grupo de drags del colectivo “Dragas en la calle” darán un recorrido en los museos y recintos del corredor Moneda, este 28 de junio de las 18:00 a las 20:00 horas, con el objetivo de brindar mayor información sobre temas de diversidad sexual en el marco de la 41 Marcha del Orgullo LGBT+.