Te voy a hacer heterosexual a golpes, amenazan a joven en restaurante

El día de hoy se celebra el Día del Orgullo Gay en muchas partes del mundo, incluyendo Barcelona, entre un ambiente que celebra la diversidad, contrastan eventos como esta agresión dentro de un restaurante de comida rápida. Un joven homosexual fue increpado debido a su forma de vestir por un hombre que amenazó con golpearlo.

El agresor argumentaba que estaban en un sitio público y que se tenía que vestir bien, a lo que el agredido respondió que precisamente porque estaban en un sitio público tenía que controlarse.

“Es el día del orgullo” mencionó el joven atacado “También es el día de soltar hostias, ¿Quieres ver cómo te las suelto?… que te voy a hacer heterosexual a hostias” respondió el atacante. En el lugar se encontraba presente un elemento de seguridad que sólo atinaba a interponer sus brazos entre los implicados.

"A ti no te he molestado para nada, yo me voy a pedir mi hamburguesa, me siento y me la como, tú no me tienes que decir nada porque yo a ti no te he hecho nada” replicó el chico.

“Ahora cuando salgas te voy a dar una de hostias que la mariconería se te va a quitar, y llama a la poli y llama a quien quieras” amenazó el agresor.

Tras unos instantes, otro hombre y el acompañante del joven agredido se acercaron, por lo que el atacante decidió retirarse de la tienda.

El video difundido por Twitter ha alcanzado más de dos millones de reproducciones y cuenta con miles de comentarios en apoyo al chico y la mayoría de la comunidad de internet lamenta que una persona sea juzgada simplemente por su forma de vestir.

