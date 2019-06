Alejandra Guzmán corrió a mujer durante su show en Guadalajara

Alejandra Guzmán llegó a Guadalajara con tres objetivos: cambiar de look de la mano de estilista Pepe Gutiérrez, apoyar a la Fundación Hospitales Civiles y dar un concierto el sábado por la noche como parte de La Guzmán Tour.

La cantante salió al escenario a las 21:15 horas par alanzar un opening con los temas Un grito en la noche, Lipstick y Dime de verdad.

Pepe Gutiérrez, amigo y estilista de la artista, transformó su imagen con un nuevo tono de cabello.





La Guzmán salió cargada de energía para ofrecer un concierto con 20 temas, que fue de la balada, cumbia hasta el rock.

Rodeada de amigos y familiares, la cantante se dejó llevar por los casi cuatro mil asistentes que llegaron al Auditorio Telmex, donde demostró la experiencia de 30 años de carrera.

Durante toda la velada agradeció continuamente el apoyo de sus seguidores.

“Vinieron mi prima favorita, mis sobrinos y tantos amigos de toda la vida; gracias a Pepe Gutiérrez que me dejó bellísima. La verdad ya tengo muchos errores en mi vida… ¡pero muchos! Pero todo es por amor o por pend… pero tengo un error que me hizo sufrir y me hizo darme cuenta que no era yo”, dijo la cantante para continuar con el tema Mi peor error.

Alejandra Guzmán tuvo como invitados especiales a personas que han luchado contra el cáncer.

“Hoy vinieron un amigos del Hospital Civil, que cumplieron 30 años de salvar casi el 85% de vidas de niños, porque a veces eso te hace valorar muchas cosas. Hay muchos guerreros, gracias por darme esta noche tan bella, no cualquiera, ustedes son mis guerreros. Esto nos enseña a alzar las alas y volar. Gracias por este día por venirme a compartir un memento bonito. Yo les regalé unas pinturas, pero no me considero una pintora”.

La Reina del Rock cambió de vestuario durante la noche y demostró la buena condición física que tiene; además de hacer un recorrido por sus éxitos y temas nuevos.

“Yo siempre he sido la mala hierba, la oveja negra de la familia…. como si todos fueran tan buenos [risas]. Algún día me van a conocer (…)… como si no me conocieran, si ya llevamos 30 años en el rock and roll. Se dice fácil, pero haber aguanten en el camión, sin dormir, sin comer y ahora sonríe, pero

amo esto, amo mi carrera, mi público y fans”.

Duelo de palabras con asistente

Alejandra Guzmán ofreció un concierto el sábado por la noche en el Auditorio Telmex en Guadalajara. Todo parecía transcurrir normal, pero alguien llamó su atención desde el principio: “llegas tarde y armando desmadre”, le dijo a una joven que se situó en la primera fila.

La joven resultó ser Jessica, hija de Raúl Padilla, presidente del patronato de la UdeG, quien durante toda la noche hizo supuestamente comentarios y actitudes que molestaron a la cantante.

Durante el concierto le dedicó algunas palabras, pero fue tanto la molestia, que a las 22:30 horas personal de seguridad del artista, le pidió a la joven que se retirara del recinto.





“¿Qué quieres hacer?, porque bailas de la chingada. Pásale, de verás, porque todos te quieren ver. Parece que quieras ser artista, pero no tienes talento. Mejor vamos a hablar de cosas mejores”.

“Yo creo que se equivocó de concierto. Sabes qué te puedo dedicar güerita, ahí te va con mucho amor, a ver si ya te callas la boca, por qué no te vas al baño, para que le vayas a caer allá… mi reina. Te invito”, y le dedicó Hey Güera.

“Todos están queriendo ver show, menos tú. Si no quieres mejor vete, mi amor, de verás, te lo disparo yo… el concierto que quieras”

