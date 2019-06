Ya está aquí el tráiler de la séptima temporada de Orange is the New Black

La séptima y última temporada de Orange is the New Black, liberó un trailer muy emocional donde a través de más de dos minutos nos dan pequeñas pistas de en qué están y qué va a pasar con las reclusas.

Los acontecimientos de temporadas recién pasadas han complicado enormemente la saga, sobretodo la última, que dejó en "veremos" el destino de varias protagonistas.

Esta esperada temporada llegará a Netflix el 26 de julio y los comentarios de los fanáticos llegan a ser tan apasionados que amenazan hasta con cortar el servicio si ciertos personajes no tienen un final feliz.

TE RECOMENDAMOS: