Mujer homofóbica ataca a pareja de lesbianas en el metro

Una residente de Barcelona grabó el momento en el que experimentó una agresión homofóbica, por parte de una pasajera. La víctima exhibió que todo comenzó cuando le dio un beso a su novia, esto anterior, molestó a una usuaria del metro, la cuál inmediatamente las atacó.

En la grabación se escuchan los gritos de la mujer hacia la pareja de lesbianas, señalando que debían tenerle respeto y no besarse en frente de ella, también informó que tenía un hermano “maricon”, pero que le daba asco verlas besándose, así que les pedía que salieran del vagón.

“Me dais asco. Yo también tengo un hermano maricón y no se come la boca delante de mí porque me da asco y me tiene respeto”

La víctima, grabó cómo los pasajeros no intervinieron rápidamente ante aquel evento de homofobia. Ambas mujeres fueron insultadas y muy pocos individuos fueron capaces de ayudarlas. Sin embargo, al final de la grabación un hombre ha decidido decirle a la pasajera que debería dejar de gritar o la iban a retirar del vagón.

