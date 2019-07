Trump, a punto de 'tragarse' una mosca durante discurso

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, interrumpió brevemente un discurso en la Casa Blanca después de que una mosca se le paró en la cara. El mandatario, quien reconoce ser germófobo -tenerle miedo a los gérmenes- simplemente señaló en un tono mayor que no le gustan las moscas y cuestionó cómo llegó el insecto ahí.

"En Estados Unidos hacemos los mejores aviones, misiles y equipo militar del mundo. No hay nada en ningún otro lado. Estamos haciendo cosas increíbles. Así que nuestra milicia es muy fuerte, nuestro país es muy fuerte, muy poderoso, nunca había sido así", explicaba Trump cuando el insecto -que ya lo merodeaba- se detuvo en su cara.

"¿Cómo se metió una mosca en la Casa Blanca? No me gusta eso. No me gustan las moscas", gritó el presidente, en medio de las risas de los asistentes.

Un evento para dirigirse a la base electoral de Trump

Donald Trump ofrecía un discurso durante la "Cumbre Presidencial de las redes sociales", un evento organizado por la Casa Blanca que le dio la oportunidad de alardear a su base conservadora en vísperas de las elecciones de 2020.

Trump tiene unos 61 millones de seguidores en Twitter y ha acusado a la red social de "complicarle mucho a la gente unirse a mí" y "complicarme mucho más a mí hacer llegar el mensaje".

El presidente estadounidense también ha insinuado que las compañías podrían estar actuando de forma ilegal y que deberían ser demandadas por las autoridades reguladoras de Estados Unidos.

Trump fustiga constantemente a la prensa y lo volvió a hacer el jueves, al tuitear que las "Noticias Falsas no son tan importantes, ni tan poderosas como las Redes Sociales" y pronosticó que estos medios de comunicación tradicionales "rápidamente se quedarán sin negocio" cuando él deje el puesto. Afirmó que "incluso las Redes Sociales se quedarán sin negocio" si pierde en 2020.

