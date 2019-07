'Espero que Trump te deporte', puertorriqueña sufre ataque racista en supermercado

El video fue grabado por la víctima Johanny Santana, mujer originaria de Puerto Rico, mientras se encontraba en un supermercado en Abington, Pensilvania.

Los hechos ocurrieron mientras Johanny se encontraba esperando a ser atendida en la caja junto a su hijo, con el que se encontraba platicando en español, fue entonces que la agresora comenzó a insultar a la mujer e incluso lanzó un comentario insinuando que Johanny tenía y gastaba dinero gracias a vender drogas.

La agresora lanzó varios comentarios racistas a lo que la víctima no dudó en grabar los hechos y dejar en evidencia a la mujer; "Yo nací aquí, tú no eres de aquí regresa a tu país…No eres de aquí, viniste aquí ilegalmente. Deberías ser deportada, espero que Trump te deporte", dijo la enfurecida mujer a Santana quien no dejó de grabar los hechos.