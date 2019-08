Ya están aquí los estrenos de la semana

"Historias de miedo para contar en la oscuridad” es una película producida y escrita por el cineasta mexicano, Guillermo del Toro. Será exhibida a partir del 16 de agosto en cines.

En cuanto a Netflix se podrá observar "Invasor Zim y el Poder de Florpus”, que contará con el elenco de voces originales de la serie. De igual forma, llegará la segunda temporada de “Mindhunter”, que tratará sobre los asesinatos seriales que ocurrieron en Atlanta entre los años 1979-1981.

En cuanto a videojuegos, “Friday the 13h: the game” existirá únicamente para Switch, mientras que “The bard’s tale” ha sido creado para Xbox One.

