Grupo de ayuda a los migrantes se niega a navegar a España

Laura Lanuza, directora de comunicación de Open Arms mencionó en un audio la postura de la oraganización.

"No, no podemos aceptar España como puerto. No podemos poner en riesgo la seguridad de todas estas personas. Necesitan desembarcar ahora. Estamos en una situación de emergencia humanitaria. No podemos poner la integridad de ambos rescatados y la tripulación en riesgo con seis días más de navegación ".

En un video registrado desde el interior de la embarcación se muestra varias tensiones entre los migrantes a bordo y los equipos de rescate que intentan calmar la situación.

Un portavoz de Open Arms dijo el domingo que las sugerencias de que el grupo humanitario español debería llevar a los migrantes a bordo de su barco de rescate a un puerto español no eran una solución viable.

Al intentar romper el enfrentamiento, España ofreció el domingo su puerto sur de Algeciras, incluso reconociendo que ese puerto estaba lejos y era inadecuado para desembarcar a tantos inmigrantes.

Durante días, Open Arms ha estado anclado a unos 300 metros de la isla italiana de Lampedusa, mientras que el ministro del Interior del país rechazó el permiso de atraque.

En los últimos días, 40 inmigrantes fueron permitidos en tierra porque estaban enfermos, psicológicamente cansados ​​o eran menores, dejando a 107 aún a bordo el domingo.