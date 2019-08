Una mascota fuera de serie

¿Quién diría que una calandria se convertiría en la mejor amiga de una joven humana? Una chica a través de sus redes sociales ha informado sobre un ave que regresa a su casa cada que quiere ser alimentada, hidratada o simplemente quiere convivir con las personas que le salvaron la vida.

Todo comenzó cuando @agusfrailuna vio a una niña tirar un pajarito al suelo, inmediatamente decidió cuidar de él hasta que estuviera mejor. Después de un trabajo intenso, la calandria logró recuperarse, por lo que continuó creciendo y aprendiendo poco a poco.

“Pipi” es el nombre del pájaro, es una criatura que así como se puede observar en el video y en las plataformas sociales tiene una buena relación con su humana. La joven ha exhibido a través de las redes que "Amo estas visitas de ella, donde a veces no solo viene a comer si no que ama que le hable y le diga que es hermosa…"

El mensaje que da el regresó del ave cada día a casa de su conocida es muy sencillo de comprender. Debemos dejar a los pájaros ser libres y que disfruten su libertad, así como sus alas. "Me encantaría que todos tomemos conciencia, y no enjaulemos a los pájaros, ni a ningún animal. En todo caso, quien este dentro de la reja que sea el humano y no estos seres con tanta inocencia.”

TE RECOMENDAMOS: