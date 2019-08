One RPM, apostando por la independencia y libertad creativa en la música

ONERpm México es una empresa que comprendió el cambio musical que se vive constantemente en la era digital, por lo que decidió optar por un nuevo modelo de negocios ideal para que los artistas y creadores puedan tener una mayor libertad creativa.

El director de marketing Miguel Sáinz, platicó con Publimetro y detalló la principal diferencia entre las disqueras tradicionales y su propuesta: "Principalmente nosotros le apostamos a la independencia, que el creador de contenido, pueda seguir teniendo todo el control creativo de su material y tener ganancia por ello, cosa que muchas veces con las discurras tradicionales no se puede” mencionó.

Escuchar a los sin voz, una manera de visibilidad

La empresa cuenta con 10 años en el mercado y según las palabras de Miguel, ha sabido evolucionar, comenzando con los géneros urbanos y de barrio en las gabelas brasileñas, hasta pasar a otros países con artistas de la misma índole, desde reggetoneros hasta raperos como Gera MX.

El explorar voces que muchas veces son ignoradas por grandes compañías musicales, no solo mostró una realidad que no se quiere ver en la sociedad, también permitió explotar un nicho de mercado que no creían que podía ser rentable, siendo que al final esos artistas ganaron monetariamente y gente sedienta de nuevo contenido musical fue satisfecha.

Miguel Sáinz/Foto de Axel Amézquita

Una comunidad de conocimiento: compartir lo aprendido y beneficios de la independencia.

Del 26 al 28 de agosto, se llevará a cabo la semana ONErmp México, en la cual se impartirán diversos talleres, conferencias y pláticas donde varios artistas, empresarios y representantes de la industria musical, expondrán los beneficios que su modelo de independencia puede ofrecer a los artistas y creativos por igual.

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Instituto SAE ubicado en Cto. Interior Mtro. José Vasconcelos 184, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México, CDMX

