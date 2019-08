Andrea Escalona revela cómo es su relación con Galilea y Legarreta

A ocho meses de integrarse a "Hoy", Andrea Escalona confesó a Publimetro cómo es realmente su relación con las conductoras Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pues mucho se ha dicho sobre una supuesta rivalidad. Además, reveló que no fue fácil integrarse al programa matutino, pues se trata de un equipo ya consolidado.

“Fue bien difícil. En diciembre del año pasado Magda (productora de Hoy) me comentó que había una plaza disponible porque se iba a ir Natalia Téllez y acepté", mencionó la conductora.

Recordó que cuando llegó al programa ella no sabía cómo la iban a tratar pero confesó que desde el primer momento se llevó muy bien con Andrea y con Galilea.

"Cuando llegué a Hoy ellas me trataron muy bien, con Andrea Legarreta fui a su gimnasio Comando y Galilea me ha dado cosas de LatinGal. La verdad es que ellas me imponen mucho respeto por el hecho de estar tanto tiempo en esta carrera, yo las admiro y respeto mucho. Todos los días les aprendo algo, no sabes las grandes maestras de vida que son”, destacó.

Se le resbalan las críticas

Andrea Escalona afirmó que las críticas y comentarios negativos que recibe no le afectan, pues prefiere mantener su energía y atención en crecer como persona.

“Cuido mucho mi energía y mi atención, tampoco es de que viva en mi burbuja, pero yo no lo vivo así, yo me despierto todas las mañanas con el objetivo de dar lo mejor de mí (…) Cuando comencé en Hoy sabía que no iba a estar fácil, que tendría muchos ojos y muchas críticas pero no importa por sabemos hacer nuestro trabajo”, mencionó Escalona, quien es hija de Magda Rodríguez, productora del programa Hoy.

La conductora y actriz quien comenzó su carrera en TV Azteca siendo parte de programas como Con sello de mujer y telenovelas como Como en el cine, Súbete a mi moto, entre otras reveló que su sueño siempre fue trabajar en Televisa y formar parte del programa matutino más visto de México.

“Para mí fue un sueño llegar al programa más importante de las mañanas. Cuando suena mi despertador a las 5:30 de la mañana le agradezco a Dios por esta oprimidas y doy gracias por poder darle alegría a la gente y entretenerlos, siempre soñé llegar ahí, siempre soñé llegar a Televisa y a Hoy específicamente, no hay día que deje de agradecer lo afortunada que soy. Para mí no hay un lugar más importante que Hoy y despertar todos los días con un millón y cacho de mexicanos y ser parte del programa más visto de las mañanas es lo que siempre quise hacer”, aseguró.

Escalona será Doña Inés

Andrea Escalona se suma al elenco de la obra de teatro El Tenorio Cómico, en la que también participan actores, conductores y comediantes como Freddy y Germán Ortega, Daniel Bisogno, María Elena Saldaña, Carmen Salinas, Pedro Sola, Indio Brayan, Pierre Angelo, Claudio Herrera, Raúl Araiza, entre otros.

Escalona su une a este proyecto tras la salida de la modelo y conductora, Yanet García, quien es su compañera en el programa Hoy.“El contrato de Yanet se terminó en agosto y Alejandro Gou me llamó para hacer este personaje de "Doña Inés" y cuando Yanet se enteró de esto lo primero que hizo fue desearme mucho éxito”, aseguró.













