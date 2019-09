Mujer esconde a recién nacido en su bolso para escapar a otro país

Una mujer norteamericana de 43 años, fue detenida luego de que intentara trasladar a un recién nacido de 6 días de edad de Filipinas a Estados Unidos.

Las imágenes captadas por el sistema de seguridad del aeropuerto y difundidas en Twitter por el periodista @makoipopioco, muestran cómo la mujer se acerca a la banda de rayos x, deposita sus pertenencias y antes de soltar su bolsa de mano, saca de ella al niño para pasar por el detector de metales.

The woman was able to slip past airline check-in and immigration w/o declaring the baby. At the final check at the boarding area, she took out the baby again. That’s when security personnel alerted authorities bec the woman could not present baby’s documents. @cnnphilippines pic.twitter.com/Tmgg8urchq

Una vez que la mujer fue descubierta, argumentó que era la tía del pequeño, pero no pudo acreditar su tutela, por lo que inmediatamente fue detenida, mientras que el infante fue revisado por médicos quienes determinaron que se encuentra en un buen estado de salud.

LOOK: This is the American woman who attempted to smuggle a 6-day infant through NAIA Terminal 3.

Immigration officials found the baby hidden in her luggage. She was arrested at around 7 am, and is now in the custody of NBI @cnnphilippines pic.twitter.com/9JxT7KTiOc

— Makoi Popioco (@makoipopioco) September 4, 2019