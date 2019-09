Laptop ecológica de fabricación peruana que puede durar hasta 15 años

Una familia de empresarios peruanos ha desarrollado un ordenador portátil hecho de madera prensada reciclada que se alimenta con energía solar. El dispositivo de bajo coste tiene como objetivo mejorar la conectividad de los habitantes menos acomodados del Perú y ofrecer oportunidades educativas a los estudiantes en áreas remotas del país.

Alejandra Carrasco, CEO de WAWALAPTOP, mostró el miércoles el producto en su empresa en Lima, donde explicó los motivos por los que se les ocurrió la idea. "Siento que WAWALAPTOP es, en primer lugar, para crear la comunidad.

En segundo lugar, democratizar el acceso a la tecnología de los estudiantes peruanos", afirmó. "Muchas personas no viven en este mundo globalizado y no están conectadas al mundo y no tienen acceso a la tecnología, ni siquiera a una computadora de escritorio.

Así que ahí es donde decidimos utilizar la tecnología para crear nuevas herramientas educativas", agregó. Con este ordenador portátil de madera la compañía quiere contribuir a la economía circular. El portátil es fácilmente desmontable y puede durar de 10 a 15 años.

