Chofer de microbús insulta y amenaza a pasajeros en la CDMX

Fue en la Alcaldía Álvaro Obregón donde los pasajeros sostuvieron una riña con el chofer de la unidad que los transportaba.

El conductor de un camión de la Ruta 57, la cuál va de Metro Barranca del Muerto a Bosques de Tarango, recibió quejas de los pasajeros sobre su forma de conducir, las personas comenzaron a decirle que ya había sido suficiente de su mal servicio cuando el chofer respondió agresivamente:

"paga un taxi si estás hasta la m***e"

La pelea se encendió luego de que varios usuarios le contestaran que no era la manera y que además de no hacer bien su trabajo, estaba siendo irrespetuoso, a lo que nuevamente el conductor respondió en tono burlesco: "De tus 6 pesos no trago", luego de esto le aventó sus 6 pesos a un pasajero y le dijo que su dinero ya lo tenía que "dejara de ladrar".

Los usuarios del transporte público le contestaron y estuvieron a punto de pelearse con el chofer que repetía "¿quieren otros 6? ahí están" mientras aventaba más monedas, las personas al interior de la unidad seguían haciéndose de palabras, fue al final del video cuando la joven que grabó dijo que el hombre venía drogado.

"Entre todos te damos una madr**a buena

La ruta 57 ya tiene varias denuncias en contra, ya sea por mal trato, por exceso de velocidad o por infracciones de tránsito; los usuarios que respondieron al video concuerdan en que no es el único chofer que se ha comportado así; también comparten sus denuncias con la esperanza de que sean tomadas en cuenta, ya que el número de las unidades es visible.

Esto acaba de pasar, delincuente vial de la ruta 57 en SENTIDO CONTRARIO en barranca del muerto. Y el de transito que esta ahi PARA QUE SIRVE ?? pic.twitter.com/iPRCaLinvl — Jose Luis Ugalde (@ugalde_joseluis) November 9, 2018

@AlcaldiaAO @LaydaSansores @CDMX_Semovi @DenunciaAOCDMX @Claudiashein camión 0570096 de la ruta 57 ramal Barranca del Muerto no deja pasar y se detuvo a platicar con unas personas que estaba en el camellon ¿Cuando nos darán solución? ¿O aquí nos organizamos? Con final feo, obvio pic.twitter.com/IfMySFUuEz — BOIKOT KALAVERA (@BOIKOTKALAVERA) February 13, 2019

Hasta el momento las autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón no han respondido sobre estos incidentes, anteriormente se reubicó la base de esta ruta, pero continúan los percances. Por el momento las denuncias continúan y los conductores siguen laborando.

