"The End of the F***ing World 2" ya tiene tráiler nuevo

Más de dos años han tenido que pasar desde el lanzamiento de la primera temporada de The End of the F***ing World, para ver qué sucedió con esta historia.

¡Estoy F***ing emocionado! 😱 The End of the F***ing World temporada 2, en Netflix el 5 de noviembre.https://t.co/Lo9VU8duya — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) October 30, 2019

La nueva temporada se desarrolla dos años después del final de la primera. Por ahora apenas se ha lanzado material promocional de la segunda y eso podría darnos una pista del contenido de la urna que aparece en el cartel publicado por Netflix.

