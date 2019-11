¿Será AMLO el primer presidente en ser revocado de su cargo?

¿El pueblo de verdad puede quitar al presidente de la República si no está de acuerdo con su gobierno? En México, falta poco para que la revocación de mandato pues incluirse en la Constitución; sin embargo, aún falta un camino por el legislativo para que pueda ser una realidad.

En una entrevista con Publimetro, Victor Castellón, especialista en derecho constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó a qué se refiere este término, cómo se puede convocar y qué pasaría si sucede.

¿Qué es la revocación de mandato?

La revocación de mandato es un instrumento de la democracia directa, en virtud del cual los ciudadanos sin intermediarios pueden suspender a una persona que fue elegida electoralmente, no cualquiera, solamente aquellos que fueron elegidos para un puesto de elección popular y, no en cualquier momento, sino en ciertos supuestos específicos.

¿Qué implicaciones tendrá la revocación de mandato para la ley en México?

Es un cambio muy interesante por que se comienzan a utilizar mecanismos que tradicionalmente no se usaban porque veníamos de un medio autoritario, en donde la participación de la ciudadanía no se requería, la legitimidad venía por partidos políticos, no de la población. Ahora si se ejercería la soberanía original por parte del pueblo.

¿Cuál es el proceso?

Primero, hay un porcentaje de ciudadanos en el padrón electoral, el 3%, para que se pueda generar una solicitud de revocación de mandato. En esta solicitud tendrán cierto tiempo para recabar firmas, un mes. Esto se podrá hacer solamente en una ocasión durante el sexenio, después de tres años de gobierno, exactamente tres meses después, siempre y cuando el INE confirme que se logró el 3%, y participen una mayoría de ciudadanos en 17 estados de la República.

¿Quién quedaría a cargo?

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, en una situación de interinato, posteriormente el Congreso convocaría a una elección interna para elegir al sucesor. La representación se quedaría en los representantes del pueblo, es decir, el Congreso de la Unión, se elegiría para el resto que quede del sexenio.

¿Qué sigue en el proceso de la revocación de mandato?

El dictamen ahora será discutido por el pleno de la Cámara de Diputados y de ser ratificado se promulgaría por el presidente de la República.