¡Entérate de los estrenos de la semana!

La película de terror “Doctor Sueño”, es una adaptación de la obra escrita por Stephen King. La cinta llegará el 8 de noviembre a todos los cines.

“Doctor Sueño" es la secuela de "El Resplandor”, por lo que veremos a Ewan McGregor interpretando a Danny Torrance, un hombre con problemas de ira y que tiene ciertas habilidades psíquicas.

En Netflix, la serie de animación producida por DreamWorks Animation "She-Ra y las princesas del poder 4t” estará disponible a partir del 5 de noviembre en la plataforma de streaming. El producto trata sobre Adora, un joven huérfana que se transforma en una guerrera y encuentra a más personas similares a ella.

“Baywatch” también conocida como “Guardianes de la bahía” es una cinta protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron. La producción trata sobre un grupo de socorristas que hacen todo lo posible para mantener en orden y salvaguardar la vida de los turistas.

En cuanto a videojuegos, “Just Dance 2020” llegará el 5 de noviembre, así que prepárense para mostrar sus mejores pasos y no perder el ritmo. Por otro lado, se estrena "Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020” otro de los juegos más esperados por los gamers.

