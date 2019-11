Captan momento en que un hombre es rescatado de la vía del tren

Un supervisor de transporte en el área de la Bahía de San Francisco está siendo aclamado como un héroe después de salvar a un hombre de una colisión fatal en un tren el domingo (3 de noviembre).

El empleado de Bay Area Rapid Transit (BART), John O'Connor, trabajaba como control de multitudes en la estación Coliseum luego de un juego de la Liga Nacional de Fútbol de los Raiders de Oakland cuando realizó su heroico rescate.

El video de CCTV muestra una plataforma llena de fanáticos del fútbol, momentos después un hombre cae en las vías mientras el tren se aproxima.

Se vio a O'connor, que llevaba una chaqueta de alta visibilidad, tirando al hombre de vuelta a la seguridad de la plataforma.

"Aquí está el dramático video de la plataforma de nuestro humilde héroe John salvando la vida de un hombre en la estación del Coliseo el domingo por la noche. John es Supervisor de Transporte y ha trabajado en BART por más de 20 años. Un rescate increíble". BART dijo en la página de Twitter.

Tonight we are thankful for John.

He’s a former Train Operator who was promoted to Transportation Supervisor. He was working the Coliseum Station for the Raiders game and saw someone on the platform who needed help. He saved a life tonight.

Thank you John.

Show him some love. https://t.co/BIb5NMdZFj

