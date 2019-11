Mon Laferte hace 'topless' como protesta en los Latin Grammy

Mon Laferte causó polémica en la vigésima edición de los Latin Grammy 2019, al descubrir sus senos en protesta por las violaciones y asesinatos en Chile. Durante la alfombra roja, la cantante chilena se quitó su saco para mostrar su pecho con la leyenda "En Chile, violan, torturan y matan".

Te puede interesar:

En redes sociales circula el video del momento en que la cantante se pronunció en contra de la violencia en Chile, que inició hace más de 20 días con el fin de pedir la destitución del presidente de dicho país, Sebastián Piñera por el sistema de desigualdad en el que viven sus habitantes.

Chile confirma que han muerto 22 personas en manifestaciones El alza en el precio del pasaje del metro de Santiago fue la chispa que prendió un estallido social sin precedentes en Chile

La cantante quien triunfó en la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa abrió el debate sobre las protestas en su natal Chile.

La cantante sorprendió en la alfombra roja del Grammy Latino 2019 / Getty Images

"Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro, Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala que no escucha, no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia", leyó Mon Laferte durante su discurso al recibir su galardón.

Mi cuerpo libre para una patria libre. pic.twitter.com/BYKPdmIwQR — MON LAFERTE (@monlaferte) November 15, 2019

Aquí el momento…

También puedes ver: