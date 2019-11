Colombianos se vuelcan de nuevo a las calles en protesta musical

Miles de colombianos se tomaron la noche de este sábado una vez más las calles del país para protestar contra las políticas del Gobierno del presidente Iván Duque en un ambiente festivo y con la música como principal arma.

Con las masivas movilizaciones de hoy el país completa su tercera jornada de protestas consecutivas, las cuales han transcurrido en su gran mayor parte de forma pacífica, salvo por la irrupción de vándalos en Cali y Bogotá.

"Hay muchas cosas que no me han gustado de este Gobierno: la inseguridad, los problemas, todo está muy caótico y realmente siento que al presidente y al alcalde no les importa. Necesitamos hacernos oír, yo quiero que mis estudiantes estén seguros en el país donde viven", dijo a Efe la maestra Melissa Cifuentes, participante en un cacerolazo en Bogotá.

Desde el jueves pasado los colombianos salen a las calles a diario en respuesta a una convocatoria de sindicatos y movimientos sociales que rechazan el "paquetazo" de reformas económicas y sociales del Gobierno, que dicen afectará a los trabajadores.

MOVILIZACIONES EN LA CAPITAL

Este sábado, miles de personas del barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, se tomaron las vías para bailar al ritmo de tambores e instrumentos de viento, mientras trataban de huir del frío capitalino arropados con banderas tricolor de Colombia.

Esa imagen se replicó en el Parque de los Hippies, en el barrio de Chapinero, donde jóvenes, adultos e incluso niños saltaban y coreaban "resistencia, resistencia" y exhibían pancartas con mensajes como "Robarse el presupuesto también es vandalismo" y "Prefiero quedarme sin ollas que sin pensión", en alusión a las cacerolas.

En el barrio de La Macarena, los vecinos sacaron a la calle una banda de rock para bailar y cantar como forma de protesta.

En otros sectores, como Suba y Engativá, en el occidente de la capital colombiana, los manifestantes se tomaron vías principales y con antorchas iluminaron la noche y se arrodillaron frente a miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía, a quienes les cantaban "sin violencia".

