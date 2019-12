Un trono relleno con un millón de dólares, el último proyecto de Alexei Sergienko

El artista ruso Alexei Sergienko ha creado, junto al multimillonario ruso Igor Rybakov, un trono relleno con un millón de dólares. El objetivo del artista es inspirar a los visitantes a aumentar su capital y emprender sus propios negocios en busca del éxito.

#Russian billionaire Igor Rybakov and artist Alexey Sergienko created the 'Money throne x10' bulletproof chair filled with US$ for a display at Art Residence in #Moscow.47-yo said the intention of the exhibit was to encourage visitors to 'start embracing the energy of money'. pic.twitter.com/VAt8VTDsJk

