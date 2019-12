Reportero se compara con Jesucristo para defenderse de ataques

Un joven que afirmó ser "reportero de redes sociales", tomó la palabra durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador para hablar de los ataques en su contra.

Identificado como "Iber Alejandro", el periodista se dijo víctima de críticas a su labor por parte de compañeros de las fuente presidencial.

"Es lamentable que un compañero aquí presente abogó por la paz y manda sus granjas de boots a atacarme a mí. Está bien, no hay problema, si hasta de Jesucristo hablaron, que no hablen de mí, está bien, no hay ningún problema" informó el reportero.

Cortesía Gobierno de México

De igual forma, afirmó que pagaría las consecuencias por no haber respetado el protocolo de la conferencia, incluso se despidió e informó que no lo iban a volver a ver en ese tipo de espacios donde había discriminación hacia los reporteros.

"Estoy violando la regla de la conferencia mañanera de tomar precisamente una situación personal y por ello estoy dispuesto a pagar las consecuencias" sentenció.

Reprueba AMLO ataque a periodistas durante la cobertura presidencial El mandatario mexicano aseguró que la Cuarta Transformación no ha censurado a nadie y garantizó la libre manifestación de ideas a periodistas.

Ante la situación, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no tenía que retirarse, que lo perdonaba y esperaba verlo mañana en la conferencia. "Lo que tiene que… ya ofreciste disculpas y ya ahorita se van a dar un abrazo, ya, ya, se acabó. Nos vemos mañana" mencionó el dirigente de México.

Cortesía Gobierno de México

Todo comenzó con la intervención de una periodista que preguntó al presidente cuál era la política para acreditar a los representantes de los medios de comunicación para tener acceso a la conferencia matutina.

“En redes sociales una persona que se encuentra aquí, me parece Iber Alejandro, en tono muy burlón y que se ostenta como periodista ataca finalmente”, dijo.

Cortesía Gobierno de México

Al retomar el tema de los ataques que reciben los reporteros que informan sobre las actividades de la Presidencia de la República, la chica añadió:

“Uno entiende qué es ser periodista y figura pública, o sea, no pasa nada, está uno acostumbrado, yo vivo de mi sueldo. Pero una cosa son las agresiones y las opiniones o excesos de libertad de expresión y otra cosa son las agresiones cuando vienen de periodistas acreditados por Presidencia de la República. ¿Cuáles son los criterios y a qué exhortaría a esta persona?”.

Cortesía Gobierno de México

Minutos previos a la conferencia, el joven llamado Iber Alejandro publicó un mensaje a través de sus redes sociales, en el que escribió que iba a desmentir al periodista Irving Pineda, quien trabaja en Azteca Noticias.