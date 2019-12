Joven salva a su cuyo de morir ahogado… después lo regaña

Una mujer identificada como Ximena Capetillo compartió un video en sus redes sociales de su mascota, un cuyo de nombre Tomás, al cual le da un pepino para que se alimente, pero el hambre del animalito es tal que se atraganta con el bocado.

Al ver esto, la joven comienza a golpear al pequeño Tomás en la cabeza y espalda para que escupa el bocado con el que se ahogaba, después de que escupe el pepino, Ximena lo regaña, a lo cual el pequeño Tomás pone cara de asustado.

“El pendejo ya se andaba ahogando con pepino tan wey mi bb”, escribió Ximena en el video que compartió.

En la misma red sociales lo usuarios reaccionaron de forma divertida después de que Tomás salvó su vida.

Es normal que lo haya visto 30 veces seguidas y que las 30 veces seguidas me morí de la risa??? Jajajaja pobre Tomas, se suspende la dieta de pepinos para él. P/d: es hermoso 💖

Aparte d k kasi me aogo me regañan <:( pic.twitter.com/ShTrN7Lxm3

Ptm no se por qué me ha dado risa 😭😭😭 pobre bebe. Qué bueno que estuviste ahí para verlo y ayudarlo 😭😭

ME ESTOY RIENDO COMO ESTUPIDA DE ESTOOOO!! BASTAAAA ES LA 1 DE LA MAÑANA

Me encanta este video porque como le habla molesta por ahogarse y me recordó a mi mamá que me gritaba por caerme y golpearme porque ella se asustaba y su respuesta era madrearme

— Danny Larusso (@sonotrece) December 10, 2019