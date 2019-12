Niños deciden protestar por un bien común; lograr un espacio para jugar

Un video mostró a un grupo de niños que con carteles en mano protestaron dentro de su conjunto residencial para exigir un espacio para jugar.

De acuerdo con el testimonio de una persona que vive en el mismo edificio, los menores no han podido acceder al parque del condominio desde hace tres años, además hace una semana les prohibieron jugar en los pasillos.

Joven salva a su cuyo de morir ahogado… después lo regaña En el video que compartió en redes sociales se observa como la dueña de Tomás tiene que golpearlo en la cabeza para que escupa.

"Aquí hicieron una venta de tamales hace un año para arreglar el parque, pero el parque sigue igual. Tristemente yo no puedo pelear, no soy propietaria sino arrendataria y por lo tanto no puedo asistir ni siquiera a las asambleas" informó a través de las redes sociales la mujer que documentó la marcha.

“¡Queremos el parque!” es una frase que se alcanza a leer en los carteles dibujados por los menores con ayuda de cartulina y crayolas.

El video de la protesta de los niños se ha hecho viral en las redes sociales, por la manera en que los menores decidieron solicitar un espacio para ellos. Se desconoce exactamente el lugar de los hechos, sin embargo, se reconoce que ocurrió en Colombia.

sin rodaderos ni nada, solo quieren un lugar para jugar libres sin que llegue el cela a dispersarlos. Esperar que dice con la movilización que tienen pensada los enanos el día de hoy." Nos informan que a las 9AM tienen reunión para definir acciones y dibujar más carteles. pic.twitter.com/QDvA8XnJ3W — Revista Hekatombe 🌈 (@Hekatombe_) December 13, 2019

La situación ha generado algunos comentarios en las redes sociales, tanto negativos como positivos:

Comentarios de twitter

TE RECOMENDAMOS: