"No se olvide de la beca": AMLO recibe una peculiar petición por parte de una joven

Una joven compartió el video a través de las redes sociales de su encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado fin de semana en Hidalgotitlán, Veracruz.

Tal parece que la chica aprovechó su tiempo al máximo, pues entre risas y abrazos le pidió que “no se olvide de la beca”, porque no tiene ni un lápiz.

El video con la mención tan elocuente de la jovencita se ha vuelto viral en las redes sociales, por lo que el clip actualmente cuenta con 1 millón de reproducciones, 2 mil 700 comentarios y 17 reacciones.

Amor canino nivel: empuja la silla para sentarse junto a su amo Un clip compartido en redes sociales, muestra la ingeniosa y tierna acción de un perrito

"No me quedé con las ganas de ver a mi sugar. Hubieron tantas cosas que decirte AMLO pero lo principal ya sabes #LA_BECA ya saben gracias a mi tendrán su nuevo deposito. Gracias al destino, la suerte el sacrificio lo que sea, lo importante es no quedarse con las ganas” escribió la chica a través de Facebook.

La mujer también logró obtener una fotografía con el mandatario, la cual la subió a su cuenta e informó que "no me quedé con las ganas de un saludo y una petición a mi cabecita de algodón”.

TE RECOMENDAMOS: