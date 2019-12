Llega el primer tráiler de Superman: Red Son, la versión comunista del superhéroe

Warner Animation presentó el primer tráiler de su nueva película Superman: Red Son, que mostrará una versión comunista del famoso personaje de DC Cómics y que es una de las más conocidas y queridas versiones alternativas del personaje.

La película llegará en el 2020 y está basada en la novela gráfica del mismo nombre escrita por el reconocido Mark Millar, mente icónica en el cómic por sus tramas oscuras, violentas y adultas como Kick Ass, The Secret Service, Old Man Logan, The Ultimates y Civil War.

La historia muestra un universo alternativo en donde Kal-El, en vez de aterrizar en una granja en Kansas, termina cayendo en Ucrania durante el apogeo de la Unión Soviética, algo que influenciará al kriptoniano para adoptar una identidad e ideología diferente a la que ya se conocía.

Al igual que con Flashpoint, Superman Red Son toma a otros personajes existentes en DC para acoplarlos al universo alternativo, como Batman quien se desempeña como un anarquista radical al que muchos ven como terrorista o La Mujer Maravilla, quien aparece como una embajadora de la paz soviética.

Red Son es una de las primeras producciones animadas del año para Warner y llegará directo al mercado doméstico en algún punto de 2020

