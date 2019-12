Así es Rise of the Resistance, la nueva atracción de Star Wars, en Disney, donde viajarás a otra galaxia

Si eres un fanático de Star Wars y tu sueño es adentrarte en el mundo galáctico de una forma tan real como se pueda, ese sueño ya lo puedes convertir en realidad gracias a Star Wars Galaxy’s Edge en Hollywood Studios en Orlando, Florida.

Todo el universo de la saga más exitosa de todos los tiempos se plasma en cada esquina de esta fabulosa área de Disney, pero sobre todo en su recién inaugurada atracción Rise of the Resistance que te lleva a una batalla épica entre la Resistencia y la Primera Orden.

Esta experiencia es la más inmersiva que Disney ha creado, tanto que la ficción supera la realidad porque te sentirás como si estuvieras dentro de una película de Star Wars interpretando a un personaje más dentro de este universo, aquí tu papel será el de un recluta que se integrará a la Resistencia para pelear contra la fuerza oscura.

Los visitantes vivirán una experiencia única durante la atracción. / Cortesía Disney

Cómo es y lo que vivirás en la atracción Rise of the Resistance

Después de la devastadora Batalla de Crait, los luchadores por la libertad han huido con la general de la Resistencia, Leia Organa, a un lugar no revelado y son perseguidos por el líder supremo de la Primera Orden, Kylo Ren, pero una banda de partidarios de la Resistencia ha establecido un puesto de avanzada temporal en el remoto planeta Batuu, gracias a la espía de la Resistencia, Vi Moradi.

En el borde exterior, la Resistencia está buscando reclutas para unirse a la causa y ayudar a salvar a la galaxia de la tiranía y es ahí donde los visitantes que desean entrar a la atracción se convierten en los nuevos reclutas, los cuales pasando la puerta de entrada del campamento, empiezan a caminar por imponentes acantilados, pasajes desgastados por el tiempo y corredores estrechos que los llevan hacia la base escuchando a su alrededor conversaciones de militares.

Al llegar a una sala de reuniones improvisada, Rey (Daisy Ridley), en forma de holograma y junto al droide BB-8, te dará la bienvenida para formar parte de la escuadra. Ella compartirá a los reclutas un plan para reunirse con Leia Organa en un lugar fuera del planeta que debe mantenerse en secreto. Conforme avanzas, varios personajes como Poe Dameron (Oscar Isaac), Ackbar o Finn (John Boyega) aparecen para guiarte hacia tu misión, pero la fuerza oscura se hace presente cuando caes en las redes de Kylo Ren (Adam Driver) y es en ese momento cuando se da tu encuentro con las tropas de asalto del Imperio Galáctico, ver a los stormtroopers formados en línea es una de las experiencias que te seducirán durante la atracción.

Star Wars: Galaxy’s Edge es el resultado de una extensiva colaboración que ha llevado décadas entre Walt Disney Imagineering y Lucasfilm Ltd. / Cortesía Disney

Sin embargo, después de 20 minutos, la adrenalina seguirá al momento de escapar en un transporte de ocho pasajeros piloteados por droides astromecánicos de la serie R5 reprogramados. En él, esquivarás los disparos de los soldados y a los caminantes AT-AT hasta volar por la galaxia y escapar definitivamente de la fuerza oscura.

El final de Rise of the Resistance te dejará sin aliento y con el deseo de volver a subirte.

Después de probar dicha experiencia te recomendamos recorrer todo lo que el planeta Batuu te ofrece.

La tecnología que hace posible la inmersión

• Walt Disney Imagineering combinó cinco sistemas de viajes diferentes para contar la historia de Star Wars: Rise of the Resistance. En una secuencia dentro del simulador, en esta nueva experiencia da la sensación de caer del espacio para estrellarse contra el planeta Batuu.

• Los vehículos sin rieles en Star Wars: Rise of the Resistance son algunos de los más avanzados que se hayan usado en una atracción de Disney, elegante y con la capacidad de moverse en todas las direcciones.

• Las figuras Animatronics de Disney que aparecen en la atracción proporcionan un alto nivel de narración inmersiva a través de sus movimientos realistas y dinámicos.

• Para que los fans de Star Wars se sintieran dentro de la historia, los imagineers crearon miles de efectos especiales, desde cortar sables de luz y disparar rayos láser hasta paredes explosivas y campos estelares masivos.