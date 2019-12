Hombre mata a dos durante tiroteo en iglesia de Texas

La policía está investigando un tiroteo en el que al menos dos personas murieron y una resultó gravemente herida cuando un hombre abrió fuego durante la ceremonia dominical cerca de la ciudad de Fort Worth, Texas.

El pistolero fue asesinado a tiros por feligreses durante el incidente, quienes se defendieron del ataque. Después de los disparos la policía rodeó la iglesia, mientras que la gente acudió a la escena tratando de averiguar qué pasó con sus amigos y familiares que se encontraban en el recinto.

This is the scene outside West Freeway Church of Christ in White Settlement/Fort Worth. @FortWorthFire says 3 people shot, including the gunman. Worried family members are outside. Church members and witnesses are still inside being questioned @NBCDFW pic.twitter.com/AS34KKNSzj

— Yona Gavino (@YonaGavinoTV) December 29, 2019