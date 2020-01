¡Brutal! Agreden y secuestran a mujer en pleno Año Nuevo

Cámaras de vigilancia lograron captar el secuestro que sufrió una mujer en calles de Las Vegas, a manos de un hombre afroamericano que la estaba persiguiendo.

El video fue compartido por las autoridades de la ciudad de Las Vegas, para pedir ayuda a la población para dar con el responsable.

TERRIFYING VIDEO: Las Vegas police have released disturbing video showing a man chasing a woman, throwing her to the ground and kicking her, before dragging her back to a car as she screams for help. Police are now asking the public for help identifying the woman and suspect. pic.twitter.com/5p49419egG

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) January 2, 2020