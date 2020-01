¿Ya compraste los regalos de Día de Reyes para tu mascota?

El lujo de Hollywood no se detiene en Rodeo Drive, sino que también le llega a los perros.

En la ciudad de West Hollywood, California, los dueños de mascotas pueden encontrar el mejor regalo de lujo para sus animales queridos esta temporada.

La ropa del perro se está volviendo más sofisticada porque los dueños del animal doméstico están buscando vestir a sus perros con más estilo.

La boutique de lujo para perros Fifi y Romeo suministra a West Hollywood regalos esenciales para mascotas desde hace 20 años.

"Esta temporada para las fiestas, para Navidad y Hanukkah, a mucha gente le encanta cualquier cosa de cachemir. Los suéteres, las mantas, lo que sea. Todo está hecho a medida. Pueden elegir sus propios colores. Pueden escoger sus propias telas, así que no sólo cachemir, puedes mezclarlas con algodón elástico o con cualquier material que se te ocurra o con Swarovski. o cualquier forma o color que puedas imaginar."

La dueña de la tienda, Yana Syrkin, confecciona todos los trajes de la tienda desde un vestido al estilo de María Antonieta que cuesta mil 200 dólares hasta trajes de cachemir con cristales de Swarovski y perlas hechas a mano para Navidad.

Alexa Church y su Yorkie Jett, de un año de edad, están felices de recibir ropa para las fiestas.

"Honestamente, creo que es increíble. Me encanta la ropa de perro. No sólo es práctica, sino que es divertida al mismo tiempo. Los abrigos de invierno, ya sabes, hace frio y entonces también los necesita. Pero, ¿por qué no puede ser de cachemir? Ya sabes. Creo que le añade un poco más de diversión. Me gusta tener cosas para él tanto como me gusta tener cosas para mí".

Extravagancias de cachemir hechas a mano con accesorios de Swarovski y collares de cristal además de perlas.

Son collares para darle a la mascota ese toque de elegancia de Hollywood.

Rayne Parvis, estilista y autora de la Ultimate Guide to Style, dice que la moda canina es un negocio masivo esta temporada.

En Pawsdeluxe, en Beverly Hills, la especialidad son los trajes de diseñadores reconocidos.

Vestidos largos para las fiestas de Navidad o Año Nuevo se exhiben en el frente y en el centro, mientras que trajes de motociclismo lujosamente adornados también están disponibles, además de suéteres de viaje para los perros que vuelan durante las fiestas esta temporada.

